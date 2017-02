Para o dirigente bloquista Luís Fazenda, que esteve em Paris, em mais um protesto de emigrantes que reclamam a devolução das suas poupanças depositadas no Banco Espírito Santo (BES), estes estão a ser vítimas de uma afronta em duplicado.

É uma indignidade aquilo que se tem vindo a passar com os emigrantes que foram lesados por produtos financeiros do Grupo Espírito Santo (GES) e, em particular, as ações do BES. Estes emigrantes estão a ser duplamente penalizados. Foram penalizados pela fraude bancária e agora estão a ser penalizados porque não há uma atenção em relação à situação particular deles", disse à agência Lusa Luís Fazenda.

O dirigente do BE lembrou que "houve um acordo com detentores de papel comercial mas essa situação não é abrangente para os emigrantes", considerando "inaceitável que havendo uma solução - mesmo que criticável - para os detentores do papel comercial, não haja solução alguma para os emigrantes que aqui depositaram as poupanças de uma vida de trabalho".

Luís Fazenda precisou que o seu partido tem acompanhado "a luta" dos emigrantes lesados do BES "há muito" e "mantém a vontade de vir a resolver este problema".

Já fizemos várias perguntas ao governo, já levantámos a questão ao ministro das Finanças e ao primeiro-ministro. Vamos intensificar essas iniciativas. Nós vamos tentar junto do governo que haja uma solução, vamos pressionar o governo nessa direção, estamos a pressionar há muito tempo", afirmou.

Comprador do Novo Banco não irá resolver

A dirigente do núcleo Europa do Bloco de esquerda, Cristina Semblano, reiterou à Lusa que "o Bloco de Esquerda é solidário da luta dos emigrantes lesados do BES".