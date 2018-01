A secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, reconheceu em Coimbra que a corporação necessita de mais 200 guardas prisionais, além dos 400 que deverão entrar em funções dentro de dois meses.

Para além dos necessários para substituir os que vão saindo, necessitaríamos de um reforço de 200 guardas prisionais, mas este ano o que estamos a tentar é aproveitar a reserva de recrutamento do concurso de onde saíram os 400 para ver se conseguíamos autorização do ministério das Finanças para fazermos ingressar mais 114" , explicou Helena Mesquita Ribeiro.

Helena Mesquita Ribeiro esteve na inauguração da remodelação de pavilhões prisionais da Penitenciária de Coimbra e na tomada de posse de 30 chefes principais.

O diretor-geral dos serviços prisionais lembrou que, em 2017, entraram 27 comissários, 27 chefes principais e agora mais 30, mas que a corporação está "sobretudo a precisar de guardas e de chefes e é aí que vamos investir".

O próximo movimento que vamos fazer, além do recrutamento de guardas, vai ser a nível de chefes porque é aí que são mais necessários" , adiantou Celso Manata, referindo que o número ainda não está definido.

Na ocasião, um grupo de algumas dezenas de guardas prisionais vestidos à civil manifestou-se junto ao Estabelecimento Prisional de Coimbra para mostrar o seu descontentamento com o novo horário de trabalho.

À agência Lusa, Jorge Ramos, do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, disse que existem problemas na organização das escalas de serviço decorrente do horário de oito horas de trabalho e da falta de guardas.

Falando aos jornalistas, Helena Mesquita Ribeiro, considerou que o novo horário de trabalho da guarda prisional veio para ficar, embora admita ajustamentos em estabelecimentos onde cause problemas.

Estamos perfeitamente convencidos de que todas as dificuldades vão ser superadas e há abertura da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e do Governo para que se possam fazer alguns ajustamentos se chegarmos à conclusão de que a vigência dos horários de trabalho criem, num ou outro estabelecimento, dificuldades de maior para as pessoas", disse a secretária de Estado.