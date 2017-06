O primeiro-ministro admitiu, esta quarta-feira, no debate quinzenal, que obteve “respostas não coincidentes das diferentes autoridades” no que diz respeito aos esclarecimentos sobre o combate ao incêndio de Pedrógão Grande.

Apesar da sua “curiosidade” em esclarecer várias questões, António Costa prefere esperar pelas conclusões dos diversos relatórios e investigações que estão a decorrer.

“Ninguém quer respostas precipitadas. Prefiro aguardar para ter a certeza do que digo do que amanhã dizer algo que não possa confirmar."

No entanto, os partidos de direita querem conclusões já, destacando que terá de haver consequências políticas.

“Se [as versões] são contraditórias, tem que os sentar à mesa e esclarecer (…)"Não pode haver vários serviços, quase todos sobre a alçada do mesmo ministério, a dizerem coisas diferentes, incompatíveis entre si, e terem o silêncio político do Governo. Não há ninguém no Governo que ponha ordem na casa?”, questionou Assunção Cristas.