Depois de um debate quinzenal cordial, na véspera, os deputados voltaram, nesta quinta-feira, a reunir-se, a pedido do PSD, em plenário na Assembleia da República para discutir, em tom aceso, o que aconteceu no trágico incêndio de Pedrógão Grande, com os sociais-democratas a exigirem respostas imediatas ao Governo e a insistirem que "o Estado falhou".

Teresa Morais colocou as questões em nome do "povo", a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, respondeu em nome do executivo, já depois de PCP e BE terem dito o mesmo nas suas intervenções iniciais, que é preciso esperar pelas conclusões.

"Passaram-se 13 dias sobre o início da maior tragédia nacional que sofremos, nos tempos até onde a memória nos consegue levar, mas ainda não sabemos: porquê?", questionou a deputada e vice-presidente do PSD.

Estamos a recolher, a analisar com profundidade, a cruzar dados para que possamos ter algumas respostas. Agora seria absolutamente irresponsável da minha parte tirar conclusões quando ainda não temos dados que nos permitam dar resposta a todas essas questões. Nós devemos ter respostas e explicações, devemos isso aos portugueses, mas devemos em primeiro lugar às vítimas", argumentou a titular da pasta, um dia depois de ter sido ouvida em comissão parlamentar.

Constança Urbano de Sousa disse que, neste momento, tem apenas uma certeza, de que o que aconteceu em Pedrógão Grande não é fácil de explicar.

Aquilo que aconteceu foi um grande incêndio, mas aconteceu qualquer coisa de anormal que em duas horas fez com se propagasse para todo o lado e atingisse um pequeno espaço dentro daquele enorme incendio. Olhando para as imagens de satélite, o incêndio de Góis comportou-se de forma diferente."

Por toda esta "anormalidade", que poderá estar na origem do fogo que tirou a vida a 64 pessoas, incluindo crianças, a ministra apelou a que não se tirem "conclusões precipitadas do que o A diz a um jornal ou do que o B diz a outro".