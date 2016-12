O estado de saúde do Presidente Mário Soares "agravou-se subitamente", segundo comunicação do Hospital da Cruz Vermelha.

"O estado de saúde do Presidente Mário Soares agravou-se subitamente cerca das 11:00 desta manhã [de sábado] na sequência de um episódio agudo, que levou a equipa clínica que o acompanha a transferi-lo novamente para a unidade de cuidados intensivos deste hospital. O estado de saúde do Presidente Mário Soares é crítico e o prognóstico reservado", disse o porta-voz José Barata pelas 16:00.

Pelas 20:00 deste sábado será emitido um boletim clínico com mais pormenores.

Mário Soares, de 92 anos, está internado há quase duas semanas, mas já tinha saído dos cuidados intensivos, após registar melhorias nos últimos dias.

O Presidente da República interrompeu a sua agenda para visitar Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel.

O Chefe de Estado não quis prestar declarações aos jornalistas no hospital, mas mais tarde deixou uma mensagem.

"Estamos todos muito gratos por aquilo que Mário Soares tem dado ao país", disse o Presidente.

"Há figuras que marcaram e marcam a nossa democracia e o povo em geral está grato a essas figuras. Não é preciso ser-se da mesma cor para reconhecer aquilo que tem feito pelo país", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Mário Soares tinha melhorado há dois dias

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

Na ocasião, o hospital anunciou que Mário Soares “manter-se-ia sob vigilância continuada a cargo da equipa clínica multidisciplinar que o acompanhou na Unidade de Cuidados Intensivos”.

O Hospital da Cruz Vermelha tem emitido diariamente boletins clínicos sobre a situação de Mário Soares, de 92 anos. No entanto, “perante a estabilidade da situação clínica” do antigo Presidente da República, “e prevendo-se uma evolução no mesmo sentido, o hospital só voltará a emitir novo boletim clínico quando a situação se justifique”.