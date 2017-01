O Bloco de Esquerda defende alterações para que o modelo de gestão da Carris que integre não apenas Lisboa, mas as várias autarquias abrangidas. Ao contrário do PCP, que ainda vai decidir, até à apreciação parlamentar requerida pelos comunistas, se apresenta propostas de alteração ou avança para a eliminação do diploma do Executivo, o Bloco de Esquerda é contra qualquer revogação. Mas defende mudanças.

Se o Governo tivesse conversado com os vários partidos antes de ter avançado, este processo poderia correr de uma forma mais proveitosa. [Mas] o partido não quer voltar ao que existia anteriormente. Era um mau modelo".

À margem de uma visita à Escola Secundária Ferreira Dias, no Cacém, concelho de Sintra, Catarina Martins foi questionada sobre a posição do BE no debate da apreciação parlamentar que o PCP requereu em relação à municipalização da Carris.

"Eu não sei qual é a proposta. Nós não apoiaremos a cessação de vigência do decreto-lei, se ela for proposta, mas apoiaremos sim alterações ao decreto-lei no sentido de os vários municípios que são servidos pela Carris estarem incluídos no modelo de gestão da Carris e não apenas o município de Lisboa".

A líder do BE assegurou que os bloquistas vão apresentar propostas próprias sobre esta matéria, lembrando que o partido sugere há muitos anos uma gestão intermunicipal dos transportes coletivos.

O presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, tem defendido que a apreciação parlamentar requerida pelo PCP "é só um debate, um diálogo" e preferiu destacar a “convergência” com o PCP em relação ao fundamental: o transporte público e o seu desenvolvimento.

Ninguém entenderia, aliás, que quem se bateu tanto pela defesa do transporte público depois não se entendesse sobre a forma da concretização desse direito ao transporte público. Por isso, aguardo com toda a serenidade o desenvolvimento desse diálogo entre partidos, agora fora da esfera da Câmara”.

Será a partir desta quarta-feira, 1 de fevereiro, que a autarquia assume a gestão da rodoviária Carris, 41 anos depois de a “ter perdido” para o Estado. Porém, o processo tem gerado controvérsia.