A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu esta quarta-feira, ao Presidente da República, para vetar as alterações ao financiamento dos partidos. Os centristas e o PAN foram os únicos partidos que votaram contra as mudanças na lei. Essas alterações permitem, entre outras coisas, pôr fim ao limite de doações aos partidos e que seja possível pedir reembolso de IVA de todas as despesas.

Votámos contra estas alterações que nos parecem inadmissíveis e escandalosas, tanto mais quando dão eficácia retroativa à devolução do IVA pondo fim a contenciosos tributários".

Numa declaração lida aos jornalistas, a líder centrista deu indicação de que o seu partido vai propor a "revogação destas disposições". Tendo passado agora o diploma para a fase de promulgação, o partido pede a Marcelo Rebelo de Sousa que "vete o diploma, devolvendo ao Parlamento na esperança de que os restantes partidos" - PSD, PS, BE, PCP e PEV possam "rever as suas posições".

No Facebook, o PAN explica que aprovou inicialmente "um texto prévio que continha propostas em relação à Entidade das Contas e que estavam a ser definidas em sede de especialidade pelo Parlamento".

Mas o documento final - que incluiu estes dois acrescentos à boleia do período final de discussão junto ao Natal - não poderia ser validado por nós".

BE escuda-se na necessidade de consenso para responder ao Constitucional

Já o Bloco de Esquerda emitiu, entretanto, um comunicado, dizendo que o processo legislativo "teve como principal objetivo a introdução na lei das alterações recomendadas pelo Tribunal Constitucional para garantir que, pela declaração de inconstitucionalidade das leis de 2005, não ficaria sem fiscalização a atividade e a contabilidade partidárias".

Quanto à possibilidade de os partidos pedirem o reembolso do IVA de todas as despesas, o BE escuda-se na necessidade de consenso, para acatar as recomendações do Constitucional. Diz que foi a "convergência possível".

A votação sobre o IVA foi norteada pela necessidade da referida convergência e não espelha a posição de fundo do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda considera que não deveria existir devolução do IVA aos partidos políticos por incorporar uma discriminação entre candidaturas partidárias e candidaturas de grupos de cidadãos eleitores a autarquias locais. Não tendo sido possível alterar o consenso existente, o voto do Bloco foi a forma de garantir que os partidos não ficavam, por incapacidade de acordo, sem fiscalização. Entendemos que a lei deve e pode melhorar e não deixaremos de fazer esforços nesse sentido".

Ao mesmo tempo, sublinha que as alterações à lei mantêm "os cortes nas subvenções partidárias já anteriormente decididas e votadas pelo Bloco de Esquerda" e que os donativos individuais continuam limitados anualmente a 25 vezes o valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais) por doador e são obrigatoriamente titulados por cheque ou transferência bancária, "garantindo a fiscalização e a transparência".