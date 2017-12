O candidato à liderança do PSD Rui Rio disse este sábado que, se Mário Centeno conseguir ser eleito líder do Eurogrupo, será uma "excelente notícia" e o mérito terá de ser repartido entre o anterior e o atual Governo.

O mérito tem de ser repartido pelos dois governos. Tem de ser repartido pelo Governo anterior, por tudo aquilo que fez, e tem de ser repartido pelo Governo atual por tudo aquilo que também fez e, portanto, eu acho que para Portugal é uma excelente notícia", disse Rui Rio aos jornalistas, à margem de uma sessão com militantes do PSD em Fátima, distrito de Santarém.

Embora considerando que o cargo de líder do Eurogrupo não é "absolutamente determinante", Rui Rio considerou que é um cargo "que pode ter alguma influência sobre aquilo que podem ser as políticas europeias".

E, portanto, Portugal e os países do Sul ganham com isso e esperemos que os do Norte também ganhem por força de uma maior unidade europeia", argumentou.