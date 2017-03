Marcelo Rebelo de Sousa vê com bons olhos os resultados eleitorais na Holanda, onde foi reeleito o primeiro-ministro. São uma “boa notícia” para a Europa e para Portugal, destaca o Presidente da República.

“Aparentemente não há alteração no Governo. Continua a mesma linha europeia, a mesma linha moderada”, afirmou à margem da entrega dos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, em declarações citadas pela rádio TSF.

A escolha do povo holandês é uma boa notícia para os parceiros como Portugal, para todos os que defendem uma Europa moderada, unida, coesa, forte”.

De acordo com as sondagens à boca das urnas conhecidas esta quarta-feira à noite, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, foi reeleito para um terceiro mandato, com 31 dos 150 lugares no parlamento. No seu discurso de vitória, congratulou-se pelo facto de o povo holandês ter dito "não ao tipo de populismo errado".

Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita) não deverá ultrapassar os 19 assentos (15 na anterior legislatura), tantos quanto os democratas-cristãos e o partido Democracia D66. Esteve ausente da entrevista coletiva após os resultados.

Esta quinta-feira, Rutte deverá iniciar negociações, que se antecipam longas, com outros partidos para formar Governo.

Resultado é "muito encorajador"

Também o ministro português dos Negócios Estrangeiros considerou esta quinta-feira que o resultado eleitoral na Holanda é “muito encorajador”, destacando que foi “clamorosamente derrotada” a força que propunha “romper com a União Europeia e o seu modelo democrático e social”.

A força que claramente exprime a vontade de romper com a União Europeia e, sobretudo, de romper com o modelo económico e social que subjaz à União Europeia, que era o partido do senhor Wilders, foi clamorosamente derrotada”, afirmou à Lusa Augusto Santos Silva.

"Derrota dos populismos"

O PSD considerou esta quinta-feira que a reeleição de Mark Rutte nas eleições legislativas de quarta-feira na Holanda foi uma derrota dos populismos e extremismos, mas também uma vitória das forças políticas pró-europeias e da moderação política.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da bancada do PSD, Miguel Morgado, disse que esta “foi uma vitória das forças políticas pró-europeias e da moderação politica”.

Nesse sentido temos sempre de saudar e respeitar a decisão soberana do povo holandês, mas temos de saudar também que esta foi uma derrota dos populismos e dos extremismos e a Europa precisa da Holanda como parceira, como tem sido ao longo destas últimas décadas, para levarmos a cabo as reformas que a União Europeia precisa”, sublinhou.

"Forte sentimento de pertença europeia"

O deputado do CDS, Pedro Mota Soares, considerou esta quinta-feira que a reeleição de Mark Rutte no cargo de primeiro-ministro da Holanda revela que continua a existir um forte sentimento de pertença europeia.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do CDS disse que os resultados “expressam que continua a existir um forte sentimento de pertença europeia”.

Os partidos que apoiam a presença da Holanda na União Europeia e na Zona Euro têm uma votação muito expressiva e, nesse sentido, há uma derrota dos populismos, daqueles que levantavam muito a voz a favor da saída da Holanda da Zona Euro e da própria União Europeia”, salientou.

Subida da extrema-direita é "má notícia para a Europa"

A eurodeputada Marisa Matias considerou esta quinta-feira que os resultados das eleições na Holanda confirmam a crise dos sistemas políticos, sublinhou o “trambolhão” dos trabalhistas e disse que a subida da extrema-direita é uma má notícia.

Para a eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda, os resultados das eleições que ditaram a vitória do partido VVD liderado pelo primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, “confirma o que vem sendo a tendência em vários países, com a crise do sistema político e dos partidos tradicionais que têm dominado a cena política europeia”.