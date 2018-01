O deputado Renato Sampaio venceu este sábado as eleições para a presidência da concelhia do PS/Porto, alcançando 51,4% dos votos, contra 48,8% do candidato derrotado, o presidente em exercício Tiago Barbosa Ribeiro, anunciou o candidato vencedor.

O ato eleitoral decorreu entre as 15:00 e as 19:00, na sede da Federação do Porto do Partido Socialista, estando 1.768 militantes inscritos com as quotas em dia.

Com este triunfo, Renato Sampaio volta a uma liderança no PS depois de, entre 2008 e 2011, ter presidido à distrital socialista do Porto.

Renato Sampaio afastou assim Tiago Barbosa Ribeiro, muito próximo do atual líder da distrital portuense, Manuel Pizarro, de um segundo mandato à frente da concelhia.