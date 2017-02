A fuga de 10 mil milhões do Fisco para offshores foi um dos temas quentes do debate quinzenal esta quinta-feira, no Parlamento. O tema foi levado ao hemiciclo primeiro por Catarina Martins (BE) e depois por Pedro Passos Coelho (PSD), que aproveitou para garantir que “nunca teve conhecimento de uma situação” desta natureza.

"Nunca tive conhecimento de uma situação destas, mas quero dizer que, hoje na oposição, sou o primeiro interessado em que se apure exatamente tudo o que se passou."

O líder do PSD questionou diretamente o primeiro-ministro:

"Por que é que um despacho do anterior secretário de Estado não foi cumprido pela Autoridade Tribuária e não se publicaram os dados estatísticos?"

Passos garantiu que os sociais democratas vão levar “até às últimas consequências o apuramento dessa situação".

Costa respondeu: "Pois informo o senhor deputado, se a sua bancada deixar ouvir a minha resposta, hoje essas informações foram publicadas, que o anterior Governo demorou quatro anos".

O chefe do Executivo socialista aproveitou o tema das offshores para deixar farpas à direita, tanto a PSD como a CDS. Disse que o PSD, perante o incumprimento de um antigo secretário de Estado do CDS ( Paulo Núncio) está a "lavar as mãos", como Assunção Cristas fez com o Banif.

"Verifico que relativamente ao período do seu Governo PSD e CDS têm seguido a regra de partilha, Assunção Cristas diz que nada sabe sobre o Banif; quando se fala do incumprimento pela administração fiscal de um antigo secretário de Estado do CDS é o senhor deputado líder do PSD que lava as mãos."

Antes do duelo entre Passos e Costa, já Catarina Martins tinha falado sobre as offshores.

O Bloco de Esquerda frisou que quer ouvir não só o antigo secretário de Estado Paulo Núncio, como também o atual titular da pasta, Rocha Andrade.