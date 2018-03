A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, uma nova prorrogação dos trabalhos da comissão parlamentar para o reforço da transparência até ao final da atual sessão legislativa.

A comissão da transparência vai retomar as reuniões em 3 de abril.

No projeto de resolução apresentado pelo presidente da Assembleia da República, o prolongamento é justificado “considerando a complexidade legislativa das matérias em análise” que “envolve múltiplos diplomas que, direta ou indiretamente, deverão ter que ser objeto de ajustamentos ou mesmo alteração, por forma a criar harmonia legislativa”.

No texto é recordado que os trabalhos da comissão foram interrompidos por mais do que uma vez ao longo do seu mandato, “quer em resultado da campanha para as eleições autárquicas, quer durante o processo de apreciação, discussão e votação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018”.

Esta comissão eventual trabalha desde abril de 2016 em alterações a diversos diplomas, entre os quais a lei de controlo público de riqueza dos titulares de cargos políticos, lei dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e o estatuto do deputado.

Em janeiro, o PS apresentou um pacote legislativo que inclui a regulação da atividade de lóbi, mudanças no registo de interesses e um Código de Conduta que limita a 150 euros o valor de ofertas aos deputados, que já gerou críticas públicas de alguns deputados socialistas.

A iniciativa do PS de regulação da representação de interesses (lóbi) junta-se ao projeto de lei que o CDS-PP apresentou logo no início dos trabalhos desta comissão.