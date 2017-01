O PSD propôs recomendar ao Governo que inclua na agenda da próxima cimeira luso-espanhola a necessidade de encerrar a central nuclear de Almaraz, que considera "a mais séria ameaça ao rio Tejo".

O projeto de resolução "recomenda ao Governo português que inclua um ponto específico na agenda da próxima cimeira luso-espanhola sobre a central nuclear de Almaraz, bem como a necessidade de proceder ao seu encerramento".

Os sociais-democratas descrevem a central nuclear de Almaraz como a mais antiga de Espanha ainda em laboração, que devia ter fechado em 2010, mas o seu período de vida útil foi prolongado por mais 10 anos, "subsistindo a eventualidade do Governo do reino de Espanha estender de novo a sua validade, como se alcança da possibilidade de vir a autorizar a construção de um novo armazém de resíduos nucleares".

A intenção do seu prolongamento até 2030 foi, aliás, publicamente assumida por Aniceto Gonzalez, responsável das Relações Institucionais da central nuclear de Almaraz numa entrevista concedida a um órgão de comunicação, em abril de 2016", realça o PSD.

Para este partido, "a central nuclear de Almaraz constitui hoje a mais séria ameaça ao rio Tejo e é a principal preocupação dos portugueses" e, em abril do ano passado, a Assembleia da República aprovou uma resolução a recomendar ao Governo português uma intervenção junto de Espanha e das instituições europeias no sentido do seu encerramento.

A construção de um armazém para os resíduos nucleares da central, situada a 100 quilómetros da fronteira, já deu origem à apresentação de uma queixa a Bruxelas por parte de Portugal.

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, justificou esta decisão com o facto de Espanha não ter realizado um estudo de impacto ambiental transfronteiriço como estipula a legislação comunitária.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol assegurou que o armazém de resíduos nucleares terá todas as condições de segurança para Portugal.

A central nuclear de Almaraz está obsoleta [e] nos últimos 35 anos terá registado sensivelmente 2.500 avarias e tem sido objeto de dezenas incidentes, alguns dos quais obrigaram mesmo à paragem [da unidade] sobretudo por falhas nos motores das bombas do sistema de refrigeração", refere o PSD.

Esta estrutura "não diz respeito a Espanha", insistem os sociais-democratas, já que "pela proximidade e pela partilha das águas do rio Tejo respeita também a Portugal, e "o potencial risco para as populações e para as áreas protegidas abarca os dois lados da fronteira".

Por isso, é um assunto que deve ter especial atenção no relacionamento entre Portugal e Espanha e ser objeto de "uma análise empenhada e aprofundada nas relações bilaterais dos dois países", acrescenta.

O ministro do Ambiente vai hoje estar no parlamento, na Comissão do Ambiente, a responder sobre vários assuntos, incluindo a central de Almaraz.