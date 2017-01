Portugal vai apresentar nos próximos dias uma queixa formal à Comissão Europeia, relacionada com a decisão espanhola de construir um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa, disse fonte do Ministério do Ambiente.

Portugal vai apresentar uma queixa formal à Comissão Europeia. A notificação será entregue nos próximos dias", avançou a fonte do ministério liderado por João Matos Fernandes, em resposta a uma questão da agência Lusa.

Na semana passada, o ministro do Ambiente já se tinha mostrado pronto a recorrer a Bruxelas por considerar que existia incumprimento de legalidade e lealdade entre os dois países na decisão unilateral de Espanha.

O anúncio da apresentação da queixa formal surge depois do ministro dos Negócios Estrangeiros ter admitido que Portugal poderia apresentar queixa contra Espanha junto da Comissão Europeia.

Em causa está a decisão do Governo espanhol, conhecida na semana passada, de dar luz verde à construção de um armazém para resíduos nucleares na central de Almaraz, localizada a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa, através de uma resolução da Direção-Geral de Política Energética e Minas, do Ministério da Energia.

Do ponto de vista português, há uma diretiva comunitária que não foi cumprida e, se for necessário, nós ativaremos o respetivo procedimento em Bruxelas", disse aos jornalistas Augusto Santos Silva, à margem da sessão de abertura do seminário diplomático, em Lisboa.

O chefe da diplomacia ressalvou que "o princípio típico do direito internacional e, em particular, entre países tão próximos e amigos como são Portugal e Espanha, é o de que quando há um diferendo, identificamos o diferendo e as condições para resolver o diferendo".

O Governo português considera que a avaliação do impacto ambiental do projeto espanhol não está correta porque "não avalia os impactos transfronteiriços" e, por isso, "viola uma legislação comunitária".

A legislação comunitária que existe em matéria ambiental é clara. Neste caso, do nosso ponto de vista, não foi cumprida e tem de ser cumprida. Os procedimentos para que seja cumprida serão ativados", afirmou.

A construção de um armazém para resíduos nucleares pode indiciar que a central de Almaraz vai prolongar a sua atividade, apesar dos problemas que tem tido nos últimos tempos.

De acordo com o Boletim Oficial do Estado (BOE), divulgado na passada semana, que reporta a uma resolução de 14 de dezembro de 2016, da Direção-Geral de Política Energética e Minas, "autoriza a execução e montagem da modificação do desenho correspondente ao Armazém Temporário Individualizado da Central Nuclear Almaraz, Unidades I e II".

Nos contactos diplomáticos em Lisboa e em Madrid sobre este assunto, "foi manifestada a surpresa do Governo português ante a decisão tomada", e "solicitados esclarecimentos às autoridades espanholas".