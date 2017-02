A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, advogou, esta segunda-feira, uma "penalização muito intensiva" para as empresas que abusam das situações de precariedade, caso contrário esse abuso compensará "sempre".

É preciso uma legislação que não fomente o abuso e uma penalização muito intensiva das empresas que recorrem a este tipo de abuso", sublinhou Catarina Martins, em declarações num colóquio do Conselho Nacional de Juventude, em Lisboa.

Falando na presença de cerca de 20 jovens, e perante algumas centenas que seguiam a intervenção pela Internet, a bloquista sublinhou que, no caso da precariedade, "se a penalização" para as empresas não for forte, compensa sempre o abuso" dos trabalhadores.

O Estado é o maior empregador de precários do país", declarou ainda, justificando o relatório feito sobre a situação e pedindo novos passos para a integração desses trabalhadores nos quadros.

No debate com jovens, que durou cerca de uma hora, Catarina Martins abordou ainda problemas relacionados com o Ensino Superior, o Código de Trabalho e matérias europeias.

Neste ponto, e detalhando o tema na moeda única, a líder bloquista lamentou a forma "absolutamente assimétrica" como está desenhado o euro, com "circulação de capital e de pessoas das periferias para o centro" da Europa.

Quanto mais baixos são os salários na periferia, mais há pressão para todos os salários na Europa serem baixos", declarou.

Catarina Martins escusou-se a falar aos jornalistas à margem do colóquio, remetendo comentários sobre outras matérias - como as previsões económicas de Bruxelas ou a Caixa Geral de Depósitos (CGD) - para terça-feira.