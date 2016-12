A coordenadora do BE sublinhou esta quarta-feira a "postura convergente e consequente" de bloquistas e comunistas na reposição de rendimentos e direitos em Portugal, embora considere que "o caminho está muito aquém daquele que o país precisa".

Após uma reunião com dirigentes do PCP, na sede nacional bloquista, em Lisboa, Catarina Martins frisou que as políticas seguidas continuam muito limitadas por "constrangimentos do sistema financeiro, setores rentistas e monopolistas e das regras do euro".

O BE e PCP são partidos diferentes, mas toda a gente reconhece no país que temos tido uma postura convergente e consequente em matérias como salários, pensões, direitos do trabalho, defesa dos serviços públicos e parar com as privatizações", afirmou, fazendo um "balanço positivo do que foi o contributo do BE e PCP para que hoje" se esteja "a discutir recomposição de rendimento e direitos no trabalho e não cortes, como nos últimos anos".

Para a coordenadora bloquista, há que assinalar "a convergência entre BE e PCP em temas relevantes, nomeadamente a necessidade de reconstruir vínculos laborais que respeitem trabalhadoras e trabalhadoras no nosso país e essa luta essencial para recuperar rendimentos e direitos, que foram destruídos durante os anos da ‘troika' e de PSD/CDS".

Tem sido um trabalho em conjunto e julgo que o continuaremos a fazer", disse.

Sobre o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 557 euros em janeiro e a contrapartida de baixa da Taxa Social Única (TSU) em um ponto percentual, a dirigente do BE sublinhou o entendimento alcançado com o PS, mas lamentou a opção dos socialistas em relação à TSU.

"O BE tem uma posição conhecida, achamos que já deveria estar em 600 euros. Fizemos, no entanto, um acordo com o PS [posição conjunta] para garantir mínimos de aumento. Foi graças a esse acordo e, por via dele, que o PS teve de pôr no programa de Governo e agora temos o aumento em janeiro para 557 euros, como já tivemos para 530 euros em 2016", congratulou-se.

Contudo, Catarina Martins vincou que "também é conhecida a divergência entre BE e o Governo - a baixa da TSU para os patrões".

"Essa baixa vai ser financiada pelo Orçamento do Estado. Achamos que não há nenhuma razoabilidade em os contribuintes estarem a financiar os patrões para aumentarem o SMN, que, diga-se, está abaixo de todos os mínimos na Europa", afirmou.

"Diferença maior" sobre salário mínimo "não é entre PCP e BE"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse que a diferença “significativa e de fundo” que existe em relação ao aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) é com o Governo e não com o BE.

A diferença maior não é entre PCP e BE. A diferença significativa e de fundo é em relação ao Governo PS, que apresentou na concertação social uma proposta que consideramos negativa nalguns aspetos (condicionar aumento do SMN ao grau de desenvolvimento económico, aliviar a Taxa Social Única ao patronato)", disse Jerónimo de Sousa, além do valor que os comunistas defendem dever atualizar-se já para 600 euros.

A reunião, a pedido do PCP para partilhar as principais conclusões do seu XX Congresso, realizado entre 2 e 04 de dezembro, em Almada, decorreu na sede nacional bloquista. Reuniões com PS e "Os Verdes" também já foram solicitadas, mas devem só realizar-se em 2017.

"Viemos aqui não à procura da divergência, mas à procura da convergência em torno de grandes questões que estão colocadas ao país, aos trabalhadores e ao povo", disse o líder comunista.

O secretário-geral do PCP salientou que "os custos do trabalho significam uma parte muito reduzida, cerca de 13% [das despesas das empresas]".

Sabemos que, nestes anos, foi sempre a perder em termos de poder de compra. Este incentivo, este reconhecimento [600 euros], constituiria um fator de empenhamento e de acreditar dos trabalhadores em relação à vida política nacional", declarou.

Jerónimo de Sousa reafirmou que o PCP continua "a considerar que é importante valorizar os avanços alcançados, mas também o reconhecimento dos seus limites e insuficiências", lamentando a "situação contraditória de querer e poder avançar e, simultaneamente, haver os constrangimentos externos e a dependência do capital que acaba por decidir muitas coisas".