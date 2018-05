A coordenadora do Bloco de Esquerda levou ao debate quinzenal desta quarta-feira a evasão fiscal e o sigilo bancário, para sublinhar a necessidade cada vez mais urgente de se alterar a lei no sentido de identificar e punir os prevaricadores, mas também para questionar o interesse único do PSD em querer apenas conhecer os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos e não de outros bancos onde estejam envolvidos dinheiros públicos.

O PSD apela a que sejam conhecidos os maiores devedores da CGD. Quando há dinheiro público temos de saber quem incumpriu. De acordo. Mas há dinheiro público só na CGD? Não. A Caixa recebeu 2.800 milhões de euros. Para o BPN foram mais de 5.000 milhões de dinheiro público e a conta continua a aumentar. O PSD não quer conhecer os maiores incumpridores do BPN? Aquele banco que tinha o conselho de administração igual a um conselho de ministros do PSD? E o BES? Tão envolvido no escândalo Sócrates está o BES mas que teve gente em todos os governos dos últimos 25 anos, já foram 5.000 milhões de euros e vão mais. Não queremos conhecer? E o Banif, o banco protegido do Governo da Madeira? E o BCP ou o BPI que tiveram em empréstimos 4.000 milhões de euros públicos no mesmo momento em que se cortava o subsídio de desemprego e o abono de família. Não queremos conhecer?", perguntou Catarina Martins.

Para o Bloco de Esquerda é preciso "coragem de mexer nos segredos que só protegem quem não deve ser protegido".

"E façamos com dois objetivos: proteger a evasão fiscal e proteger as contas públicas", defendeu.