A candidata à Câmara de Lisboa e presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu hoje uma reunião ao autarca da capital, Fernando Medina (PS), para debaterem "temas relevantes para a cidade", como habitação, mobilidade e apoio a idosos.

O pedido de reunião efetuado por Assunção Cristas a Fernando Medina foi revelado à Lusa por fonte oficial do CDS-PP.

De acordo com a mesma fonte, o pedido foi formalizado por correio eletrónico e os temas a tratar resultam das visitas efetuadas por Assunção Cristas no âmbito da pré-campanha para as eleições autárquicas deste ano.

A líder centrista protagonizou o primeiro anúncio de candidatura à presidência da autarquia de Lisboa, em setembro do ano passado, na rentrée do partido, num comício em Oliveira do Bairro.

Assunção Cristas realizou a primeira ação pública de campanha num bairro social na Ameixoeira, tendo voltado a visitar um bairro gerido pela empresa municipal de habitação Gebalis na semana passada, o bairro Alfredo Bensaúde.

Nessa última visita, a candidata estimou que existem 1600 fogos de habitação social desocupados e falou de uma alegada falta de transparência na atribuição de casas, o que foi depois recusado pela vereadora da Habitação, Paula Marques, que sublinhou a existência de regras públicas nesse processo.

A candidata do CDS-PP tem criticado a política de obras públicas "nas grandes avenidas" do atual presidente de Câmara, em detrimento dos territórios como os bairros sociais e de populações como os idosos.