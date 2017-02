Assunção Cristas (CDS) acusou o Governo de “plantar” a notícia sobre a fuga de 10.000 milhões para offshores para “fazer um número” no Parlamento. No debate quinzenal, esta quarta-feira, a líder centrista disse que o Executivo socialista “não tem autoridade para combater fraude e evasão fiscal”.

“Acho extraordinário que o primeiro-ministro venha aqui lançar dúvidas sobre esta matéria. (…) Sabemos muito bem que o Governo plantou notícias para fazer aqui um número.”

Sobre o tema das offshores, que aqueceu o debate no hemiciclo, Cristas disse que os membros do seu partido “estão muito tranquilos”. Recorde-se que no anterior governo PSD/CDS, o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais era o centrista Paulo Núncio.

“Estamos muito tranquilos porque sabemos muito bem o que fizemos no anterior governo, sabemos que reforçamos em mil inspetores a Autoridade Tributária. Sabemos que alargamos o prazo de prescrição da dívida fiscal no caso das offshores. Está nas suas mãos ir procurar o tal montante que a Autoridade Tributária não deu por ele. E achamos muito bem que a inspeção de finanças apure o que se passou.”

A presidente dos centristas disse que Costa “não tem autoridade para falar no combate à fraude e evasão fiscal” e questionou o primeiro-ministro sobre a retirada de três territórios da lista de offshores no final do ano passado.

“No final de 2016, o Governo retirou da lista de offshores três territórios: a Ilha de Man, Jersey e o Uruguai. Gostava de saber o que o senhor diz e o que o Bloco de Esquerda diz quanto a isso. Porque só em 2016 para esses territórios foram passados 600 milhões de euros.”

Na resposta, Costa explicou que a decisão foi tomada com base numa classificação da OCDE.

"Esses três territórios foram retirados da nossa lista porque passaram a ser considerados pela OCDE como territórios cumpridores ou excepcionalmente cumpridores."

Antes, Cristas falou sobre os impostos nos combustíveis, considerando que os contribuintes estão a ser penalizados. A presidente do CDS lembrou a máxima de Costa "palavra dada, palavra honrada", para frisar que não houve revisão trimestral do ISP e concluir, assim, que "não há neutralidade fiscal".

"O que nos diz a propósito da revisão trimestral do ISP que não ocorreu para que os contribuintes não fossem penalizados no gasóleo e na gasolina?", questionou.

Ao que Costa respondeu: "Fizemos a revisão trimestral durante o ano de 2016 e introduzimos o gasóleo profissional. Em 2017, o Orçamento não prevê qualquer revisão trimestral porque prevê da manutenção do gasóleo profissional. Foi o que dissemos, foi o que fizemos. Palavra dada, palavra honrada."