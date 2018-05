O líder do PS, António Costa, afirmou esta quarta-feira que Portugal parte pela primeira vez para uma revolução industrial "sem nenhum dos inconvenientes" das anteriores, acreditando que a educação é a chave para conquistar a oportunidade da digitalização.

Esta revolução do digital é a primeira revolução industrial para a qual Portugal parte com todas as vantagens e sem nenhum dos inconvenientes que se colocavam nas anteriores revoluções industriais", afirmou António Costa, que falava durante uma sessão com militantes em Coimbra, no âmbito da sua recandidatura à liderança do partido, em que apresentou a sua moção "Geração 20/30", hoje centrando-se no eixo da revolução digital.