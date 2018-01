António Costa afirmou esta terça-feira que a interpretação que a ministra da Justiça fez sobre o mandato único da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, "está correta". O primeiro-ministro, que foi questionado sobre o assunto no debate quinzenal pelo líder da bancada do PSD, Hugo Soares, frisou que esta é uma questão que tem de ser, primeiro, analisada pelo Governo e depois transmitida ao Presidente da República.

Se me pergunta assim tenderei a dizer que a interpretação da ministra da Justiça está correta, mas não vou assumir em nome do Governo uma posição que o Governo não analisou e a primeira pessoa a quem expressar o que fazer é ao Presidente da Républica", frisou Costa.

Esta terça-feira, em entrevista à TSF, a ministra da Justiça disse que Joana Marques Vidal vai deixar o cargo de procuradora-geral da República em outubro.

O primeiro-ministro salientou que as declarações de Van Dunem constituem uma "opinião jurídica", mas, na resposta, Hugo Soares disse que "não há opiniões de ministos que não sejam opiniões do Governo".

O que os senhores fizeram foi colocar em causa a autonomia da procuradora-geral e do Ministério Público. (...) Ou você desautoriza a ministra da Justiça ou esta é a posição do Governo", acrescentou o líder da bancada social-democrata.

Hugo Soares disse ainda durante a sua intervenção que "há um antes e um depois da doutora Joana Marques Vidal na procuradoria-geral da República". "É a primeira vez que a Justiça demonstrou que não é diferente com os fortes e com os fracos, com os grandes e os pequenos", destacou.

O líder parlamentar do PSD insistiu nesa questão, lembrando "um acordo de revisão institucional assinado entre o PS e o PSD em 1987" que indica que "o mandato é renovável". Hugo Soares perguntou diretamente a António Costa qual era a sua interpretação sobre esta norma, mas o primeiro-ministro fugiu à questão, voltando a reiterar que "na altura própria discutiremos a matéria e não deixaremos de ouvir o PSD".

Hugo Soares acusou o Governo de "não respeitar a autonomia do Ministério Público" e de ter fragilizado a posição de Joana Marques Vidal.