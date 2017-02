Os Governos de Portugal e Espanha chegaram a um acordo sobre o aterro da central nuclear de Almaraz. Numa declaração conjunta do presidente da Comissão e dos chefes de Governo de Portugal e Espanha, divulgada em Bruxelas, é apontado que, na sequência de uma reunião promovida por Jean-Claude Juncker com António Costa e Mariano Rajoy, por ocasião da cimeira de La Valetta de 3 de fevereiro, “Espanha e Portugal comprometem-se a encetar um diálogo e um processo de consulta construtivo com vista a alcançar uma solução para o atual litígio sobre a construção de um aterro de resíduos nucleares na central nuclear de Almaraz”.

Segundo o acordo, Espanha aceitou partilhar com Portugal todas as informações em matéria de ambiente e relativas à segurança nuclear, informações essas que o Governo português terá dois meses para analisar. Durante essa análise, Espanha não poderá nem tomar medidas irreversíveis nem dar autorização para o aterro.

As autoridades portuguesas e técnicos da Comissão Europeia realizarão ainda uma visita, organizada por Espanha, a Almaraz nas próximas semanas para conhecerem toda a tecnologia utilizada e todas as normas de segurança.

Neste contexto, terá lugar, nos próximos dias, uma visita conjunta às instalações, que irá contar com a participação da Comissão. A visita e o processo de consulta permitirão às partes analisar e ter em conta as preocupações legítimas quanto a este projeto e acordar medidas adequadas para dar resposta a estas preocupações de forma proporcional”, refere.

No acordo, subscrito por Mariano Rajoy, António Costa e pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, consta ainda que Portugal aceitou retirar a queixa contra Espanha feita à Comissão Europeia, enviada a 17 de janeiro.

A construção de um armazém para resíduos nucleares indicia que a central de Almaraz vai prolongar a sua atividade, apesar dos problemas que tem tido nos últimos tempos.

Acordo não impede queixa futura

Em conferência de imprensa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esclareceu que este acordo não exclui uma queixa futura, caso Espanha avance com alguma decisão que Portugal não concorde.

Este acordo não põe em causa o direito de Portugal recorrer a todos os meios legais à sua disposição para fazer valer o seu interesse, [ou seja] que não haja efeitos negativos no território português da construção e funcionamento do armazém nuclear na central de Almaraz", afirmou Santos Silva.

O Ministro enumerou, ainda, os quatro compromissos alcançados com Espanha que permitiram o acordo e a retirada a queixa.

Em primeiro lugar, Espanha facultará a Portugal toda a informação pertinente em matéria de ambiente e segurança nuclear. Informação que seja necessária para verificar se existem, ou não, efeitos significativos do funcionamento do armazém em território português. Em segundo lugar, Espanha organizará uma visita técnica, o quanto breve possível, a Almaraz, que contará com as autoridades portuguesas e [membros] da Comissão Europeia. Em terceiro lugar, Espanha compromete-se a considerar qualquer medida adequada para responder às preocupações legitimas que Portugal manifestou, e venha a manifestar, quanto ao funcionamento do armazém. Em quarto lugar, o trabalho conjunto decorrerá nos próximos 2 meses."

Portugueses vão participar na decisão

Na mesma conferência de imprensa, o Ministro do Ambiente anunciou, também, que o estudo sobre o impacto ambiental do armazém da central nuclear vai ser submetido para consulta pública, apesar do curto espaço de tempo definido no acordo (dois meses).

A avaliação de impacto ambiental, que avaliaremos com todo o detalhe técnico, vai ser submetida (neste prazo curto) a consulta pública em Portugal. Com os nossos melhores técnicos vamos avaliar o estudo [de impacto ambiental], muito provavelmente propor um conjunto de complementos de informação, que serão públicos.

"Os portugueses vão poder participar nessa consulta pública. Imagino que haja alguma informação do projeto que não possa ser tornada pública (coisas que tenham a ver com a segurança da própria central), mas tudo o que tiver a ver com o impacto ambiental será submetida a consulta pública", garantiu João Pedro Matos Fernandes.