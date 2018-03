O primeiro-ministro vai estar presente no sábado em ações de limpeza da floresta em Loulé, Portalegre e Torres Vedras, numa jornada nacional em que também participam o Presidente da República e mais 20 membros do Governo.

Esta jornada nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios florestais, que é feita em parceria com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, foi anunciada por António Costa na semana passada, durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.

Segundo um comunicado do Governo, o primeiro-ministro e mais 20 membros do seu executivo vão estar em ações que cobrem "distritos de norte a sul do país".

Além de ações no terreno para limpeza de mato, nesta jornada de sábado serão também apresentados planos e projetos no âmbito da estratégia para a prevenção de fogos florestais.

Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza de terrenos decorrerá até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo fundamental para termos uma floresta mais resiliente e resistente ao risco de incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das populações", acrescenta-se na nota emitida pelo executivo.

Sábado a limpar

No sábado, o primeiro-ministro estará numa ação de limpeza com envolvimento do exército e da Organização de Produtores Florestais em Loulé, depois na serra de São Mamede (Portalegre) numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e, finalmente, em Torres Vedras, distrito de Lisboa, onde visitará aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na Estrada Nacional 361.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se à Mealhada (distrito de Aveiro), estando no Gabinete de Apoio ao Emigrante para se informar sobre ações de limpeza da mata florestal naquele município, incluindo nos terrenos propriedade de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro.

A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, participa numa ação da Câmara Municipal de Mangualde (Viseu), o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Companhia das Lezírias em Santarém, e os ministros da Defesa, Azeredo Lopes, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no Gerês (distrito de Braga) e em Viseu.

Ao longo do dia de sábado, Azeredo Lopes e Matos Fernandes estarão no município de Terras de Bouro envolvidos em ações para a conservação de habitats naturais e numa intervenção do Corpo Nacional dos Agentes Florestais e, depois, em Viseu, no acompanhamento de uma ação das Forças Armadas no âmbito da limpeza da floresta, com envolvimento de 100 militares dos 1600 que participam nesta iniciativa.

Por sua vez, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita visita primeiro em Penela (Coimbra) o Centro de Competências Geoespaciais e a aldeia revitalizada de Ferraria de São João - num programa conjunto com ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que também marcará presença na Lousã.

Eduardo Cabrita segue depois para Constância e Abrantes (Santarém), assistindo a ações de limpeza por parte das Forças Especiais de Bombeiros.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estará numa ação de limpeza na área do Estabelecimento Prisional de Alcoentre (Lisboa), onde decorre o primeiro curso de sapadores florestais para reclusos, enquanto o titular da parte da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visita a Citânia de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ainda em relação a outros membros do executivo, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, junta-se a uma ação de estudantes da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha (Leiria); o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, estará em Melgaço no Parque Nacional da Peneda Gerês e o titular da pasta da Segurança Social, Vieira da Silva, desloca-se a Entre-os Rios (Aveiro).

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, marca presença na Tocha (Coimbra), mais concretamente no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, onde contactará com doentes em reabilitação.

Nesta ação, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, visita Pombal (Leiria) e a titular da pasta do Mar, Ana Paula Vitorino, desloca-se ao Centro Meteorológico de Viseu.

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tal como António Costa, participa em iniciativas em Loulé e em Portalegre.