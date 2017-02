António Costa abriu esta quarta-feira o debate quinzenal, no Parlamento, que teve como tema o Plano Nacional de Reformas. O primeiro-ministro falou sobre a estratégia a médio prazo do Plano Nacional de Reformas, destacando os seus principais “pilares”, que começam, frisou, com a qualificação dos portugueses.

Neste sentido, o Executivo vai lançar já em março o novo programa de qualificação de adultos, o programa "Qualifica" que é uma espécie de nova versão de um programa implementado no passado, o "Novas Oportunidades".

“Já no próximo dia 6 de março será lançado o Qualifica, um novo programa de qualificação de adultos que associará qualificação de competências a percursos de formação", vincou.

Costa vincou a importância da inovação para reforçar a competitividade da economia que é, frisou, o objetivo do programa "Indústria 4.0" e do programa "Interface" que será lançado a 23 de fevereiro

O chefe do Executivo também destacou a prioridade do Governo na modernização do Estado, lembrando a este propósito o relatório apresentado sobre a precariedade nas instituições públicas. Costa afirmou sobre isto que "já amanha será aprovada em Conselho de Ministros a criação em cada ministério de uma comissão de avaliação bipartida encarregue de analisar caso a caso todas as situações para identificar as necessidades permanentes para que vínculos precários dêem lugar a contratos que dignifiquem o trabalho em funções publicas".

O primeiro-ministro lembrou, porém, que “uma economia só poderá ser sustentável se reforçar a coesão e diminuir as desigualdades".

"Depois de anos que os níveis de pobreza e desigualdades foram sistematicamente agravados o Governo decidiu responder a esses desafios, devolvendo rendimentos das famílias, investindo nos transportes públicos."

Depois do discurso de abertura do debate de António Costa, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, disse com ironia que o país assiste ao "regresso dos programinhas, ao regresso dos power points, ao regresso da fantasia"