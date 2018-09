O Presidente angolano admitiu esta terça-feira que houve "mal-estar" nas relações entre Angola e Portugal devido ao "caso Manuel Vicente", mas sublinhou que o diálogo nunca foi interrompido, elogiando as posturas de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa.

O chefe de Estado angolano falava na conferência de imprensa que marcou o fim da parte institucional da visita que o primeiro-ministro português, António Costa, efetuou a Angola, depois de questionado sobre se ficou surpreendido por, poucos meses depois de resolvido o "irritante" nas relações políticas, terem sido assinados hoje 11 acordos de cooperação entre os dois países.

Em causa estava o facto de as relações entre Angola e Portugal terem registado, em 2017, um período de crispação, devido ao processo judicial que envolvia o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento.

Para o regresso à normalidade das relações, o Governo de Luanda impôs como condição a transferência do referido processo para a justiça angolana, o que acabou por acontecer em junho deste ano, ficando assim ultrapassado o "irritante" nas relações, como António Costa chegou a classificar.

[Os dois governos] mantiveram um diálogo permanente. Nunca deixámos de dialogar e gostaria de reconhecer a postura assumida quer pelo Presidente [português] Marcelo Rebelo de Sousa quer pelo primeiro-ministro António Costa. E ultrapassou-se essa situação que, de alguma forma, incomodava as nossas relações" , afirmou hoje João Lourenço.

Rapidamente as coisas se compuseram, ultrapassou-se o mal-estar e voltámos aquilo que seria desejável, a manutenção de relações normais que é o desejo de ambas as partes, que agora querem pensar só para o futuro e trabalharmos no reforço das relações de amizade e de cooperação entre Angola e Portugal", acrescentou.