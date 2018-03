Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um Presidente da República "próximo das pessoas", na avaliação que a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, faz dos dois anos de mandato do chefe de Estado, que se assinalam esta sexta-feira.

Tem sido um Presidente próximo das pessoas. Isso foi importante na resposta, por exemplo, às tragédias. Acho que não há aqui quem não tenha sentido que esse apoio foi importante".

Em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, Catarina Martins foi questionada sobre estes dois anos de mandato de Marcelo e sobre a sua relação com o Presidente.

Temos matérias em que temos algumas divergências, noutras em que temos algumas convergências".

Catarina Martins referiu-se ainda às declarações do chefe de Estado de hoje, sobre a necessidade da convergência entre forças políticas ter resultados concretos.

"Devo lembrar que o BE esteve sempre empenhado nisso. Aliás, a convergência que fizemos permitiu alterações tão importantes como a subida do salário mínimo acabar com cortes que eram contra a Constituição em salários e pensões, começar a recuperar a economia", referiu.

Acrescentou, por outro lado, que "há seguramente outras opções que têm que ir para a frente, como o reforço dos serviços públicos, às alterações á lei laboral que devem ter efeitos concretos".