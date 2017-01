A ministra da Presidência adiantou esta segunda-feira algumas das personalidades estrangeiras que estarão presentes na terça-feira no funeral de Estado do antigo Presidente da República Mário Soares, entre os quais representantes da Guiné-Bissau e de Cuba.

Maria Manuel Leitão Marques falava aos jornalistas junto à entrada do Mosteiros dos Jerónimos, antes da chegada do cortejo fúnebre de Mário Soares, que morreu no sábado, aos 92 anos.

Segundo a ministra da Presidência, entre as presenças já confirmadas está o Presidente da República da Guiné-Bissau, o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba e representantes de vários partidos europeus.

Além destas personalidades, e ressalvando que estava a "citar de memória" e podia estar a 'falhar' alguns nomes, a ministra da Presidência falou ainda de nomes cuja presença já tinha sido anunciada, como do ministro das Relações Externas (Negócios Estrangeiros) e da Cooperação de Espanha, Alfonso Dastis, e do presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz.

O ex-presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, Felipe Gonzalez, liderará a delegação dos socialistas espanhóis, enquanto o presidente da Assembleia Nacional angolana, Fernando da Piedade Dias dos Santos, irá representar Angola nas cerimónias fúnebres.

O Presidente de Cabo Verde vai também participar nas cerimónias fúnebres em honra do antigo chefe de Estado português Mário Soares, bem como o Presidente do Brasil, Michel Temer.

Hoje participará ainda nas cerimónias fúnebres Artur Más, ex-presidente da Generalitat (governo autónomo catalão).

Veja aqui a lista completa de personalidades que já confirmaram presença:

Martin Schulz - Presidente do Parlamento Europeu

Giacomo Filibeck - Secretário Internacional do PES

Michel Temer - Presidente da República do Brasil

José Mário Vaz - Presidente da República da Guiné Bissau

José Carlos Fonseca - Presidente da República de Cabo Verde

Luís Filipe Tavares - Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde

Marcelino Medina González - Vice-Ministro das Relações Exteriores de Cuba

Fernando P. Dias dos Santos - Presidente da Assembleia Nacional de Angola

Felipe Gonzalez - Antigo Presidente do Governo de Espanha

Ricardo Cortés - Secretário Internacional do PSOE (Espanha)

Juan Carlos Rodriguez Ibarra - Presidente da Junta da Estremadura (Espanha)

Ignacio Sanchez Amor - Deputado PSOE (Espanha)

Laura Ballarin - Relações internacionais PSOE (Espanha)

Piero Fassino - Representante PD (Itália)

Luis Ayala - Secretário Geral Internacional Socialista