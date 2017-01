Mário Alberto Nobre Lopes Soares morreu na tarde deste sábado, no Hospital da Cruz Vermelha, após um longo internamento.

Mário Soares encontrava-se internado desde o dia 13 de dezembro, tendo sido transferido no dia 22 dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no dia 24 de dezembro, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

Depois, algumas pequenas melhorias não foram suficientes para que Soares voltasse a sair dos cuidados intensivos. A sua situação clínica agravou-se nas últimas horas, segundo apurou a TVI, acabando por não resistir.

Presidente da República Portuguesa

Mário Soares, nascido a 7 de dezembro de 1924, foi o segundo Presidente da República Portuguesa após a revolução de 25 de abril de 1974, exercendo o cargo entre 1986 e 1996.

Soares foi o 17.º Chefe de Estado da República Portuguesa. Antes, foi ministro dos Negócios Estrangeiros - após a revolução democrática de 1974, que celebrou no exílio em Paris e primeiro-ministro, após as eleições de 1975, cargo que voltaria a ocupar entre 1983 e 1985.