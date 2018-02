O presidente do PSD afirmou hoje que "é inquietante", numa altura em que são registados "casos de corrupção ao mais alto nível da sociedade", que o Estado "encolha os ombros e se refugie no andamento da Justiça".

É inquietante [que], num tempo em que tantas dúvidas vêm para a opinião pública sobre a transparência, a lisura de procedimentos, envolvendo casos de corrupção ao mais alto nível da sociedade, e o Estado, de um modo geral, encolha os ombros e se refugie no andamento da Justiça para que alguma coisa se faça".

O líder nacional do PSD falava na Guarda, onde presidiu à sessão de abertura da IV Academia do Poder Local, organizada pelo PSD e pelos Autarcas Social-Democratas (ASD).

No seu discurso, deixou o apelo "a que, de um modo geral, as forças políticas, mas em particular o Governo também saia da sua modorra e comece a pronunciar-se sobre isto e a tomar iniciativas sobre isto".

Passos Coelho falou do assunto aludindo à falta de esclarecimentos do Governo sobre o caso de "irregularidades graves que ocorreram no âmbito da adoção de menores", denunciadas pela TVI.