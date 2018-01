A Mercedes vai apresentar no salão Caravan, Motor, Touristik, que vai decorrer a partir de dia 13 em Estugarda (Alemanha), dois novos conceitos para a Classe X: um deles é a pick-up com uma cabina desmontável; o outro terá integrada uma cozinha de acampamento.

A cabina feita pela Tischer dispõe de uma alcova para dormir com 1,5 metros de largura num espaço com quase dois metros de altura dotado de um fogão a gás com três bicos e três lugares para sentar. A casa de banho tem espaço suficiente para tomar um duche.

A versão com cozinha de campismo integrada, desenvolvida pela VanEssa, inclui um refrigerador, elementos ara cozinhar e lavar a loiça, bem como espaço para armazenamento de mantimentos – havendo a opção por um segundo módulo ainda mais espaçoso. Os materiais em madeira «tipo deck» garantem durabilidade e resistência á água.