Confirmaram-se as perspetivas de desaceleração da economia no primeiro trimestre de 2017, com a descida da procura externa líquida a dar o empurrão no caminho da desilusão, face às estimativas apontadas por vários economistas.

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 2,1% em volume no primeiro trimestre de 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística.

A procura externa líquida registou um contributo mais negativo, em resultado da desaceleração mais acentuada das Exportações de Bens e Serviços que a registada nas Importações de Bens e Serviços", diz o INE.

Já o "contributo positivo da procura interna estabilizou no primeiro trimestre, verificando-se uma ligeira desaceleração do Consumo privado", enquanto o "Investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado", determinado pelo comportamento da Variação de Existências, refletindo o efeito base do contributo negativo verificado no primeiro trimestre de 2017.

Comparativamente com o quatro trimestre de 2017, o PIB aumentou 0,4% em termos reais. Mais uma vez, contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB "foi negativo, após ter sido positivo no trimestre anterior, observando-se um aumento das Importações de Bens e Serviços superior ao das Exportações de Bens e Serviços". O contributo positivo da procura interna aumentou no primeiro trimestre, em resultado da aceleração da Formação Bruta de Capital Fixo e do consumo privado.

Os números agora apresentados revelam um abrandamento no primeiro trimestre deste ano, depois de nos últimos três meses de 2017 ter crescido 0,7% em cadeia e 2,4% em termos homólogos.

ESTIMATIVA RÁPIDA

1ºT 16 2ºT 16 3ºT 16 4ºT 16 1ºT 17 2ºT 17 3ºT 17 4ºT 17 1ºT 18 Taxa de variação homóloga 1,1 0,9 2 2,4 2,9 3 2,4 2,4 2,1 Taxa de variação em cadeia 0,2 0,2 1,2 0,7 0,7 0,3 0,6 0,7 0,4

2015 2016 2017 Taxa de variação Anual (%) 1,8 1,6 2,7

Já hoje a agência de rating Moody's tinha dito que previa que Portugal só cresça apenas 2,1% em 2018.