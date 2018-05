A economia portuguesa deverá ter abrandado ligeiramente no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2017, ao crescer 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos, segundo a média de estimativas recolhidas pela Lusa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, com a média das estimativas recolhidas pela agência Lusa a apontar para um crescimento de 0,6% em cadeia.

A confirmar-se esta estimativa, o PIB terá abrandado ligeiramente no primeiro trimestre deste ano, depois de nos últimos três meses de 2017 ter crescido 0,7% em cadeia e 2,4% em termos homólogos.

O banco BBVA é o que se mostra mais otimista, esperando um crescimento de 0,7% no primeiro trimestre de 2018 face ao último de 2017, mantendo "as tendências no consumo e no investimento" e as previsões de um crescimento de 2,3% no conjunto de 2018.

Mais otimista para o conjunto do ano está o Grupo de Análise Económica do ISEG, que prevê um crescimento do PIB em termos anuais entre 2,4% e 2,8%.

No que diz respeito ao primeiro trimestre, os economistas do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estimam que o PIB tenha crescido 2,3% em termos homólogos e 0,6% em relação ao trimestre anterior.

Por componentes, admite-se um melhor desempenho do consumo privado, menor crescimento do investimento e alguma incerteza em termos de procura externa líquida", afirma o ISEG.

Por sua vez, o Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Universidade Católica estima que, no primeiro trimestre de 2018, o PIB tenha registado um crescimento de 0,5% face ao trimestre anterior e uma variação homóloga de 2,1%.

Este crescimento trimestral do produto reflete uma situação de manutenção, em traços gerais, das condições económicas observadas no final do ano passado", afirmam os economistas da Católica, acrescentando que "a economia portuguesa deverá prosseguir a trajetória de recuperação cíclica iniciada no primeiro trimestre de 2013".

As exportações devem manter uma dinâmica positiva, "se bem que mais fraca face ao quarto trimestre", compensando o "comportamento hesitante" do investimento que se observa desde meados do ano passado. O consumo privado "deverá manter uma trajetória de recuperação moderada", descreve o NECEP.

O NECEP estima um crescimento do PIB de 2,4% no conjunto do ano, em 2018.

O Governo estima que a economia portuguesa cresça 2,3% em 2018. Comissão Europeia e Banco de Portugal apresentam a mesma estimativa, já o FMI está ligeiramente mais otimista, ao prever um crescimento de 2,4%.

Em 2017, o PIB português cresceu 2,7%.