Manuela Ferreira Leite não acredita que a venda do Novo Banco não tenha consequências para os contribuintes.

Pela audição da exposição dos partidos políticos, eu direi que ninguém está a pensar no país”, disse esta quinta-feira a comentadora da TVI.

No espaço semanal de comentário na “21ª Hora” da TVI24, a antiga ministra das Finanças pediu ao Governo que seja honesto na divulgação da informação sobre o acordo feito com o fundo norte-americano Lone Star.

Eu aquilo que desejo é que, mais uma vez, a gestão que vai ser feita do anúncio do que é que vai acontecer não seja uma gestão de natureza política, mas que aquilo que for comunicado, aquilo que vai ser dito, seja efetivamente aquilo que se pensa que se vai passar”, afirmou.

O país está em contagem decrescente para saber o que vai acontecer ao Novo Banco. Esta sexta-feira é a data limite para um acordo de venda e, até agora, o Governo não levantou a ponta do véu.

O Estado poderá ficar com uma espécie de direito especial para impedir vendas de ativos problemáticos ao desbarato. Deverá ainda ser criado um órgão interno que irá informar o Fundo de Resolução sobre as vendas de ativos do banco.

À semelhança de Manuela Ferreira Leite, o antigo ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse esta quinta-feira que são só os contribuintes que vão pagar o negócio através dos bancos.