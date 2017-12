Manuela Ferreira Leite diz que a polémica em torno das alterações à lei do financiamento dos partidos está a acentuar de uma forma preocupante a má imagem dos partidos políticos e dos deputados. No espaço semanal de comentário na TVI24, a comentadora criticou, esta quinta-feira à noite, a posição dúbia do Bloco de Esquerda, que aprovou a lei, mas agora se mostra em desacordo para agradar à opinião pública, e desafiou o CDS-PP a cumprir à risca o voto contra o diploma e a devolver todo o dinheiro que recebeu de entidades particulares e também restituir todo o IVA ao Estado.

As alterações à lei do financiamento dos partidos foram aprovadas no Parlamento com os votos a favor de PSD, PS, BE, PCP e PEV e contra de CDS-PP e PAN, que discordaram do fim do limite para a angariação de fundos. O novo diploma põe fim ao limite de doações e permite que seja possível pedir reembolso de IVA de todas as despesas. Esta quinta-feira à noite, Manuela Ferreira Leite instou os centristas a serem coerentes.

O CDS votou contra. (…) Vão ter que ser coerentes e, portanto, não aplicar em nada a lei que votaram contra. Isto é, vão ter que devolver. Têm essa obrigação moral e ética, senão eu ficarei sempre a pensar que votaram contra para daí ganhar votos e não porque sejam contra a ideia que lá está. E a lei não impõe nada a ninguém. (…) Se votaram contra têm a obrigação de não ficar com um cêntimo das entidades particulares. Têm a obrigação de não ficar com um cêntimo de IVA. Devem devolver tudo. Porque não se pode estar a ser incoerente com aquilo que se faz”, afirmou.

Sobre o Bloco de Esquerda, a ex-líder do PSD disse não entender como é que um partido que vota a favor da aprovação de uma lei, se mostra depois em desacordo com ela, a não ser, disse a comentadora, que tenha motivos dúbios para o fazer.