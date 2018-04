Manuela Ferreira Leite considera “insuportável” o ambiente de suspeição, o “estigma”, que existe em torno da classe política. A propósito da Lei da Transparência, que está em debate no Parlamento, a comentadora admitiu na TVI24 que existe corrupção, mas sublinhou que não se deve generalizar.

No comentário semanal de atualidade política na “21ª Hora”, Manuela Ferreira Leite considerou que alguma da legislação na matéria tem sido desmesurada.

Tem havido já várias leis sobre esta matéria, em que se definem as incompatibilidades, as regras éticas que têm de ser seguidas, penso que algumas bastante excessivas, como, por exemplo, não é possível um político neste momento receber uma lembrança de alguém, nem que isso seja um cinzeiro da Vista Alegre” , sublinhou.

Acho um exagero porque, de cada vez que se pega neste tipo de matéria e se legisla sobre ela, se introduzem mais restrições, introduzindo no fundo mais suspeitas do que aquelas que eu acho seriam normais sentir-se… porque em qualquer classe, em qualquer profissão, existe sempre alguém que tem comportamentos inaceitáveis. Mas eu considero que isso, e aquilo que é normal, é que isso seja a exceção, não seja a regra” , acrescentou.

A antiga líder do PSD admitiu que existe corrupção, mas defendeu que “não se pode generalizar” e achar que qualquer pessoa que se dedica a uma atividade política é corrupta.

“Da mesma forma que não o faço relativamente a outro tipo de profissões”, defendeu.

Para Manuela Ferreira Leite, atualmente há um estigma, uma “suspeição generalizada” sobre a classe política, em que são os próprios políticos que não acreditam nos controlos que já existem.

Cada vez que se legisla, são os próprios deputados, os próprios membros do Governo, que são eles próprios que fazem as escolhas das pessoas que, por exemplo, vão para as listas de deputados e que se vão candidatar, pensam que isso não é suficiente e cada vez apertam mais os controlos que se deve fazer sobre as pessoas. O que significa que lançam uma suspeição de tal forma pesada sobre a classe política que neste momento direi que é quase irrespirável”, considerou.