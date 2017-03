“Offshore” é literalmente ao largo. E não estamos a falar de largada de barcos, mas sim de dinheiro que, em plena crise e austeridade, saiu em massa do país. Entre 2010 e 2015, quando a maioria dos portugueses estava a sofrer a aplicação de medidas de contenção da despesa pública – com cortes de salários, pensões, serviços e benefícios sociais – 10 mil milhões de euros zarparam do país em direção a paraísos fiscais. E não foram detetados.

A liberdade de transferir dinheiro para estes destinos está sujeita à publicação das transferências. Isso porque, se não pagam impostos, os rendimentos que criam podem ser tributados. Foi sobretudo a falta desta publicação – obrigatória desde 2010 – cuja responsabilidade é atribuída ao anterior secretário de estado dos assuntos fiscais, Paulo Núncio -, a atrair a atenção dos media.

Mas podemos ver a notícia também de outra perspetiva e pensarmos que, se a Troika emprestou a Portugal 78 mil milhões de euros para ‘resgatar’ o país, os 10 mil milhões que escaparam à verificação do fisco, e às contas do Estado, parecem pesar ainda mais. Será por isso que esta notícia atraiu tanta atenção, dominando o barómetro da semana?

Em segundo e terceiro lugar deste barómetro há ainda notícias nacionais: o futebol e o deslizamento de terras em Lisboa, que provocou a evacuação de cerca de 80 pessoas das suas casas. Esta notícia ainda sobressai mais se considerarmos os dados publicados no recente índice europeu da habitação, que apresenta Portugal numa muito má 22ª posição em 28.

No quarto lugar surge uma notícia além-mar, os Óscares, e sobretudo o clamoroso erro que levou a anunciar o musical “La La Land – Melodia de Amor” como melhor filme em lugar de “Moonlight”, que em parte obscureceu o mais importante da cerimónia deste ano, caracterizada por críticas duríssimas contra o presidente norte-americano.

