A família Dacia não para de crescer! A versão de passageiros do Dokker chega a Portugal cheia de argumentos: versatilidade, espaço, conforto e, claro, o preço sem paralelo no segmento, a partir de 12.100€.

A versão de passageiros do Dacia Dokker é a resposta para quem procura um automóvel polivalente, que sabe adaptar-se a todas as necessidades, sejam elas de lazer ou profissionais.

Proposto com portas deslizantes, cuja abertura (a mais ampla do mercado) facilita sobremaneira o acesso aos lugares traseiros, o Dacia Dokker revela-se multifuncional, graças ao banco traseiro rebatível, que facilmente se transforma em posição de mesa, conferindo-lhe uma notável versatilidade.

O generoso habitáculo é totalmente moldável, podendo assumir a configuração mais desejada para cada momento, disponibilizando cinco, quatro, três ou somente dois lugares, por forma a otimizar o espaço de carga. Com a segunda fila de bancos rebatida, o volume transportável pode chegar aos3 m³.

Já o acesso à bagageira é facilitado pela assimetria das portas traseiras e pela posição baixa da soleira do porta-bagagens, com o objetivo de facilitar a entrada de volumes de maiores dimensões. O Dacia Dokker propõe, ainda, inúmeros compartimentos de arrumação, cuja capacidade total pode atingir os 44 litros, consoante as versões.

O novo Dacia Dokker está disponível em três versões diferentes: Essential, Comfort e Stepway e motorizações a gasolina, TCe 115 e a diesel com o dCi 90.