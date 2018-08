O novo Nissan LEAF é o automóvel elétrico mais vendido em Portugal nos primeiros sete meses do ano, e em Maio estabeleceu mesmo um novo recorde ao liderar as vendas entre os “não diesel ou gasolina”.

Numa altura em que as vendas de automóveis de zero emissões registam um forte crescimento em Portugal, a nova geração do Nissan LEAF vendeu mais 220 unidades do que qualquer híbrido e plug-in no mercado nacional.

Nos primeiros sete meses deste ano o novo Nissan LEAF registou 765 vendas, o que não apenas o torna líder de vendas de automóveis 100% elétricos neste ano, mas também lhe permite reconquistar a liderança dos VEs em Portugal, com um total 1.842 unidades em circulação nas nossas estradas no final de julho.

A segunda geração do Nissan LEAF é a representação mais evoluída da Mobilidade Inteligente da Nissan, a visão da empresa para a mudança da forma como os automóveis são alimentados, conduzidos e integrados na sociedade.

Com um novo grupo motopropulsor totalmente elétrico mais potente e eficiente, o Nissan LEAF caracteriza-se por um estilo exterior dinâmico e avançadas tecnologias. A nova bateria de 40kWh do Nissan LEAF oferece uma autonomia de condução de 270 quilómetros em ciclo combinado, segundo a nova norma europeia de emissões e consumos, WLTP.

Na sua impressionante variedade de inovadoras tecnologias, o novo Nissan LEAF inclui o Nissan ProPILOT, ProPILOT Park e e-Pedal, que se confirma serem muito apreciados pelos clientes. Até hoje, 72% dos compradores do novo LEAF optaram pelo sistema de apoio à condução semiautónoma ProPILOT.

VEJA TAMBÉM: