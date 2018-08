O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou no domingo que apoia o boicote proposto por alguns utilizadores norte americanos à Harley-Davidson, caso a empresa venha a manter a decisão de transferir parte da sua produção de motos para a União Europeia.

A decisão da Harley surge de forma a evitar as tarifas impostas pela União Europeia, aos produtos norte-americanos, depois das tarifas sobre o aço e alumínio implementadas pelos EUA.

A fabricante de motos de Wisconsin acredita que a tarifa de 25% sobre as importações de certos produtos norte-americanos, incluindo motas de grande cilindrada, traduzir-se-à num custo adicional de 2.200 dólares por cada mota exportada dos Estados Unidos para a União Europeia, que a empresa não quer reflectir no preço final a pagar pelo consumidor.

Em resposta o presidente Trump veio agora criticar a Harley-Davidson, pedindo impostos mais altos e ameaçando atrair fabricantes estrangeiros para os Estados Unidos para aumentar a concorrência.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2018