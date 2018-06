A Suzuki revelou agora as primeiras imagens oficiais da quarta geração do Suzuki Jimny, que será apresentado já no mês de julho.

O pequeno e novo Jimny, cujo modelo original foi revelado em 1970, adota agora um estilo claramente mais quadrado e nas fotos divulgadas pela Suzuki, é possível observar não apenas uma única versão, mas um conjunto de propostas, algumas delas com uma pintura bicolor.

O interior do habitáculo conta com um tablier redesenhado de forma a incluir, entre outras particularidades, um ecrã tátil a cores com o mesmo sistema de infotainment já conhecido de outros modelos da marca nipónica.

Segundo as informações já divulgadas, o novo Jimny, popularizado em Portugal como Samurai, deverá ser comercializado, no mercado japonês, com um motor de 660 cm3, além de uma motorização maior de 1.5l a gasolina.

A quarta geração do Suzuki Jimny tem apresentação oficial prevista para 5 de julho, altura em que ficaremos a saber todas as especificações deste pequeno Suzuki, que está longe do desenho do seu 'irmão mais velho' comercializado na década de 70.

Veja aqui o vídeo da primeira geração do Jimny. Ainda se recorda como era este pequeno Suzuki?

VEJA TAMBÉM: