A Citroën revelou esta quinta-feira a versão europeia do novo SUV C5 Aircross, dando, assim, continuidade à sua ofensiva internacional SUV. O novo porta-estandarte da marca francesa está dotado de um carácter único e forte e dispõe de uma oferta de personalização inédita, fruto das suas 30 combinações exteriores possíveis.

Assente no programa Citroën Advanced Comfort, o novo SUV C5 Aircross é o SUV mais flexível e mais confortável do seu segmento. Dotado de suspensões com Batente Hidráulico Progressivo e de bancos Advanced Comfort, oferece toda uma nova experiência a bordo, tipicamente Citroën. Dispõe, ainda, de uma modularidade exclusiva com 3 bancos traseiros individuais, deslizantes, rebatíveis e reclináveis e uma bagageira Best in Class com 580 litros de capacidade, extensível até aos 720 litros.

Moderno e tecnológico, o C5 Aircross está dotado de 20 tecnologias de apoio à condução, incluindo o Highway Driver Assist, dispositivo de condução autónoma de nível 2, ou ainda o Grip Control com Hill Assist Descent para lidar com estradas em terra batida, bem como 6 tecnologias de conectividade, incluindo o carregamento sem fios para smartphones.

Produzido em França, o novo SUV C5 Aircross será comercializado na Europa e no resto do mundo no final de 2018, sendo o primeiro veículo Citroën a contar com uma versão Plug-In Hibrid PHEV, a surgir no final de 2019.

Depois do C3 Aircross, um sucesso comercial com mais de 70.000 unidades vendidas, do C5 Aircross lançado na China, que conta com 35.000 exemplares vendidos, e, finalmente, do C4 Aircross, que foi desvendado no final de abril no Salão Automóvel de Pequim, a Citroën continua a sua ofensiva SUV à escala internacional, apresentando, agora, a variante europeia do C5 Aircross.

Levando em conta as expectativas dos clientes que não estão dispostos a renunciar aos aspetos de utilização em benefício exclusivo da imagem, a Citroën volta a investir no território SUV, verdadeiro fenómeno internacional – representa um quarto das vendas mundiais de automóveis – disponibilizando uma resposta diferente.