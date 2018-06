Elon Musk é conhecido pelas suas ideias inovadoras. O fundador da Tesla recorrer agora às redes sociais para anunciar, algo que ninguém estava à espera e que está relacionado com o novo Tesla Roadster 2020.

Foi no Twitter que Musk partilhou que o novo modelo da Tesla irá ter a versão “SpaceX option package” que irá contar com 10 pequenos foguetes. Elon Musk, igualmente dono da SpaceX adiantou que os propulsores a foguete melhoram a aceleração, velocidade máxima, travagem e direção. Musk adiantou ainda que o modelo até pode vir a voar. “O Roadster da próxima geração vai ser uma coisa do outro mundo”

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …

