A Skoda anunciou esta quinta-feira a apresentação da nova versão do Kodiaq no Salão de Genebra (8 a 18 de março). Para o certame, o SUV veste-se de gala com a versão L&K, que homenageia os fundadores da casa checa (Laurin e Klement) da melhor forma. O Kodiaq L&K complementa as qualidades excecionais do SUV em termos de versatilidade e espaço com um toque de elegância, graças a elementos de relevo como as jantes de liga leve Sirius de 19 polegadas, faróis LED, e uma grelha cromada.

No interior, os elementos decorativos adotam uma aparência mais “chique” com acabamento em preto lacado e em couro (preto ou bege).

A assinatura L&K está bem presente no habitáculo, assim como no ecrã do sistema de infotainment. A nível de equipamento base inclui-se um banco do condutor ajustável eletricamente, com função de memória; pedais de alumínio; sensor de chuva; espelho retrovisor auto-atenuante; iluminação de ambiente e sistema de som CANTON.

Com esta nova versão, a Skoda aproveita ainda para mostrar novidades no campo mecâmico. O Kodiaq L&K adota o novo motor a gasolina 1.5 TSI de 150 cv. Por sua vez, o TSI 2.0 vê a sua potência aumentar ligeiramente, de 180 para 190 cv. O diesel não foi esquecido, com a versão L&K a disponibilizar o blocos 2.0 TDI de 150 e 190 cv.

O Kodiaq também está ainda equipado com a última geração de DSG, a transmissão de 7 velocidades, de dupla embreagem, controlada eletronicamente, que estará disponível em série para as motorizações que debitam 190 cv e como opção para as restantes.