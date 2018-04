Se quiser saber se tem o seu Skoda trancado, ou quanto combustível tem no depósito, por exemplo, já pode fazê-lo à distância.

Isto é possível pela parceria entre a fabricante de carros checa e a Amazon, ou seja, pela integração do Skoda Connect com a tecnologia Alexa da empresa de vendas online.

Ou seja, ainda, o seu Skoda pode passar a ter a assistente pessoal Alexa que lhe dará uma série de informações sobre o seu carro mesmo que dele não esteja próximo.

Para ativar o serviço começa-se por atualizar o Alexa com uma nova «Alexa Skill» designada Skoda Connect, que permite comunicar com o carro. Quando estiver instalada e ligada à respetiva conta Skoda Connect, a Alexa permite aceder a informação em tempo real à distância de uma pergunta.

Basta dizer: “Alexa, pergunta à Skoda quantos quilómetros posso eu fazer com o combustível que tenho no carro.”

Nesta fase de lançamento, há 12 parâmetros sobre o estado do veículo a que se pode aceder, com um reforço das capacidades da Alexa esperado no futuro.

O Skoda Connect está disponível nos modelos Fabia, Rapid, Octavia, Karoq, Superb e Kodiaq.

VEJA TAMBÉM: