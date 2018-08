Os especialistas norte americanos em restauração do Porsche 911, a Singer Vehicle Design, juntou-se agora aos engenheiros da Williams F1, para dar corpo a um projecto de nome Dynamics and Lightweighting Study.

O resultado é este impressionante Porsche 911 Dynamics and Lightwighting Study, que foi apresentado na última edição do Festival GoodWood em Inglaterra.

A ideia surgiu do proprietário de um Porsche 964 de 1990, que pretendia transformar o seu Porsche, num carro mais potente e mais leve, e por isso recorreu à Singer.

De forma a satisfazer o pedido do cliente e recorrendo aos técnicos da Williams, este Porsche 911 Dynamics and Lightwighting Study, conta agora com um motor bóxer de seis cilindros e 4.0 litros desenvolvido pela Williams, tendo por base o motor original do Porsche 964, mas com 507 cv de potência às 9.000 RPM’s.

A caixa manual de seis velocidades em magnésio foi produzida pela Hewland, a que se juntam travões de disco carbocerâmicos e pinças da Brembo.

Em matéria de aerodinâmica, este Porsche de sonho, passou contar com um novo ‘splitter’ dianteiro, um difusor e um ‘spoiler’ que faz lembrar o 911 Carrera RS. Já a carroçaria é em fibra de carbono e todos os painéis foram desenhados em exclusivo para esta versão, mais potente e mais leve.

Depois de ter estado em exposição no Festival de GoodWood, o Porsche 911 Dynamics and Lightwighting Study, vai agora marcar presença no final de agosto em Pebble Beach, nos Estados Unidos.