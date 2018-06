Três gerações e 2,2 milhões de unidades vendidas, a BMW apresenta o novo X5, o SAV (Sports Activity Vehicle) que chega para redefinir a estética da família X, proporcionar um carregamento de tecnologia num também novo interior e assumir a simbiose entre a condução na estrada e fora dela.

Com um sistema de chassi ativo para rodar a várias alturas do solo e dinâmica ajustável, a suspensão é adaptável quer de forma inteligente – no modo Sport o carro desce automaticamente 20 mm acima dos 138 km/h – quer por intervenção do condutor com um botão no cokpit que permite elevar o SAV até um máximo de 40 mm sobre a altura standard.

A nova linguagem do design que se quer musculado resulta num aumento de tamanho exterior – com mais 42 mm de distância entre eixos (e mais 36 mm em comprimento, 66 mm em largura e 19 mm em altura) – e espaço interior para os passageiros e para a bagagem – a capacidade da bagageira vai desde os 645 aos 1.860 litros com duas secções de carregamento.

As opções entre motores Twin Power e M Performance dividem-se numa versão a gasolina em duas a diesel, todos com a nova versão da transmissão Steptronic de oito velocidades e a tração integral inteligente xDrive melhorada na distribuição do binário entre eixos.

Modelo Potência Binário Aceleração 0-100 km/h Velocidade Máxima xDrive40i xLine 340 cv 450 Nm 5.5 segundos 243 km/h xDrive30d xLine 265 cv 620 Nm 6.5 segundos 230 km/h M50d 400 cv 760 Nm 5.2 segundos 250 km/h

Com um pacote «off-road» específico, pela primeira vez num modelo X (não disponível no M50d), mas o novo X5 apresenta “o mais alto nível de capacidade autónoma” de um BMW X. As distinções entre as versões xLine e M Sport encontram-se também, respetivamente, nos pormenores em tom alumínio e na cor do corpo do veículo ganhando a versão desportiva também entradas de ar à frente.

Com instrumentação totalmente digital nos controlos também renovados no design, novidades no X5 são também o sistema de climatização para quatro zonas, o teto panorâmico de vidro com um sistemas Sky Lounge de luzes LED espalhadas uniformemente que pode ser ajustado conforme o ambiente interior desejado.

Entre as muitas opções estão o pacote para um ambiente com oito perfumes à escolha ou ecrãs «touch screen» de 10.2 polegadas full-HD atrás com leitores de Blu-ray e DVD ou bases térmicas para os copos na consola central.

Mas há também a opção pela terceira fila de bancos com ajuste eléctrico, pacotes «profissionais» de assistência à condução como o «Stop & Go» automático extensível aos 30 segundos, restrições de velocidade, ou controlos de permanência na faixa.

O assistente de estacionamento vem de série, mas há ainda como opção o pacote «plus» com câmaras ara uma visão 3D a 360º.

O BMW Live Cockpit Professional combina a instrumentação totalmente digital com os ecrãs de 12.3 polegada atrás do volante e no painel de instrumentos com a conectividade a cargo do novo BMW Operating System 7.0 dispondo de uma gama de serviços digitais de serie – como de Concierge.

O interface multimodal intuitivo permite agora optar pelos controlos por toque, no volante, por voz ou por gestos. O BMW Connected é o assistente pessoal de mobilidade que liga o condutor e o seu smartphone ao veículo, disponível para ser actualizado no software. A integração do Microsoft Office 365 torna o BMW X5 num escritório «on e off-road» com chegada agendada para este verão.