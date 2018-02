Nesta quinta-feira entra-se em março e este é o mês do maior salão automóvel do ano.

O Salão Automóvel de Genebra arranca para o público no dia 8 e muitas são as novidades que farão a estreia mundial.

Grande parte delas, também, já foi apresentada em forma de lançamento do que vai estar no salão – como também aqui no Autoportaç temos vindo a acompanhar.

Dos familiares aos SUV, passando pelos desportivos até aos concept, das novas gerações dos modelos já existentes às estreias absolutas, Genebra tem muito para mostrar fazendo-se aqui já uma antecipação dos protagonistas que estarão em exibição como temos vindo a noticiar.

Audi A7 Sportback

BMW X4

Citroën Berlingo

Citroën C4 Catus

Cupra Ateca

Ferrari 488 Pista

Hyundai Santa Fe

Kia Ceed

Kia Rio GT-Line

Mazda Vision Coupé

McLaren Senna

Mercedes-AMG GT4

Mercedes Classe A

Mercedes Classe C

Mercedes-Maybach Classe S

Peugeot 508

Peugeot Rifter e Peugeot Rifter 4x4 Concept

Porsche 911 GT3 RS

Range Rover SV Coupé

Renault Mégane R.S.

Renault ZOE

Skoda Fabia

Skoda Kodiaq

Skoda Vision X

Volkswagen I.D. Vizzion

Volvo V60