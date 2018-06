A Renault prepara-se para apresentar um novo crossover que vai ser dado a conhecer no Salão Automóvel de Moscovo, que se realiza de 29 de agosto a 9 de setembro.

Desta forma a gama dos crossover da Renault vai crescer e a escolha da capital da Rússia para a apresentação do novo veículo da marca francesa é explicada pelo facto de que a produção do automóvel terá lugar no país e a Rússia será o primeiro mercado a receber o novo carro da Renault.

A marca gaulesa explica ainda que este novo veículo será um verdadeiro avanço para o mercado russo de veículos utilitários desportivos, fortalecendo a liderança da Renault naquele pais, num segmento promissor e de rápido crescimento.