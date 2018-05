Fim-de-semana de portas abertas no emocionante cenário do Circuito do Estoril. É a proposta da Renault para os dias 26 e 27 de maio, com mais uma edição dos Renault Passion Days.

Os candidatos a “piloto” só precisam de ter carta de condução para levarem para a pista uma das duas dezenas de unidades do novo Renault Mégane R.S. que vão estar à disposição.

Mas no “paddock” do Estoril também não vão faltar emoções: as quatro rodas direcionais do Renault Talisman vão surpreender no slalom, as capacidades de todo-terreno do novo Dacia Duster, mais um modelo que, à semelhança do Mégane R.S., faz a sua estreia absoluta em Portugal nesta iniciativa, desta feita na pista de todo-o-terreno do autódromo, enquanto a economia do Renault ZOE vai deixar todos a fazer contas de cabeça. Ou seja, motivos mais do que suficientes para encontro marcado no Circuito do Estoril… A entrada é livre e gratuita!

Para alem disso, quem se fizer deslocar num Renault, num Dacia ou num Alpine, também poderá utilizar o seu próprio veículo na pista do Circuito do Estoril.

Para inscrição numa iniciativa que é totalmente gratuita basta aceder ao site www.renaultpassiondays.pt