A Porsche já eletrificou a nova geração do Cayenne. O novo Porsche Cayenne E-Hybrid chega ao mercado português abaixo dos 100 mil euros.

O motor de combustão de 3.0 litros V6 com 340 cv combina com um motor elétrico de 100 kW para uma potência final de 462 cv, com um binário de 700 Nm de binário assente num conceito de propulsão derivado do utilizado pelo 918 Spyder.

O novo Cayene E-Hybrid acelera dos 0 aos 100 km/h em 5 segundos para uma velocidade máxima de 253 km/h. Em modo exclusivamente elétrico, o grande SUV consegue cumprir 44 km com uma velocidade de 135 km/h – tem uma bateria com capacidade de 14.1 kWh.

O Cayenne E-Hybrid também traz a nova caixa automática de oito velocidades Tiptronic S desenvolvida para a nova geração do grande SUV da marca alemã e está equipado com o Porsche Traction Managment (para a tração integral) sendo também de série a Porsche Active Suspension Managment.

Entre várias funcionalidades, o Porsche Conncet informa sobre as estações de carregamento e o Porsche Charging Service permite carregar sem registos adicionais que não o da conta Porsche ID. No que respeita à condução e ao interior o E-Hybrid destacam-se o Porsche InnoDrive, que é um copilot digital inteligente ou o cruise control adaptável.

O novo Porsche Cayenne E-Hybrid já tem estabelecido para Portugal o preço base de 97.771 euros.

